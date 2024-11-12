روسيا تكشف عن خطة أميركية "للتخلص" من زيلينسكي

الوكيل الإخباري- قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إن الولايات المتحدة تخطط لإجراء انتخابات في أوكرانيا العام المقبل هدفها استبدال الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي.

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وأضاف في بيان أنه "وفقًا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية، تواصل الخارجية الأميركية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا إن لزم الأمر".



وأوضح أن واشنطن تدرس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل في أوكرانيا، باعتبارها "إحدى الطرق المشروعة للتخلص من زيلينسكي".



وأشار الجهاز الروسي إلى أن تحديد المرشحين الرئاسيين للانتخابات المقبلة سيتم "بالتشاور" مع الولايات المتحدة.



كما أفاد بأن المشاورات متواصلة بين "نشطاء أوكرانيين لتأسيس حزب موالٍ لواشنطن" في أوكرانيا.



ويسابق الأوكرانيون والدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الزمن لوضع خطط خاصة تتماشى مع مقتضيات المرحلة القادمة، التي يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيكون خلالها أقل دعمًا لكييف والحلف وأكثر قربًا من روسيا.