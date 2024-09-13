روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن إلغاء اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين يعملون في السفارة البريطانية في موسكو بسبب تجاوزات للأعراف الدبلوماسية.

اضافة اعلان