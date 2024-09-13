روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان صحفي :"أنشطة السفارة البريطانية في موسكو تجاوزت بكثير الأعراف الدبلوماسية وتتعمد تنفيذ نشاط يهدف إلى الإضرار بالشعب الروسي".
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