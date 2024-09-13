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روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين

علم روسيا
علم روسيا
الجمعة، 13-09-2024 01:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن إلغاء اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين يعملون في السفارة البريطانية في موسكو بسبب تجاوزات للأعراف الدبلوماسية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان صحفي :"أنشطة السفارة البريطانية في موسكو تجاوزت بكثير الأعراف الدبلوماسية وتتعمد تنفيذ نشاط يهدف إلى الإضرار بالشعب الروسي".

 
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