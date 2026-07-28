روسيا تمدد حظر تصدير البنزين إلى نهاية العام

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "إن التمديد يهدف إلى ضمان توافر البنزين للمستهلكين ودعم استقرار السوق المحلية، مؤكدا متابعة أوضاع الإمدادات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق وتأمين الاحتياجات الداخلية خلال المرحلة المقبلة بكفاءة واستقرار كاملين".
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