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روسيا تمدد حظر تصدير البنزين إلى نهاية العام

روسيا
علم روسيا
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:26 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء، تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز استقرار الإمدادات والحد من الضغوط على أسعار الوقود داخل البلاد خلال الفترة المقبلة وفق القرار الحكومي الجديد المعلن.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "إن التمديد يهدف إلى ضمان توافر البنزين للمستهلكين ودعم استقرار السوق المحلية، مؤكدا متابعة أوضاع الإمدادات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق وتأمين الاحتياجات الداخلية خلال المرحلة المقبلة بكفاءة واستقرار كاملين".
 
 


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