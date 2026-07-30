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روسيا تمدد حظر تصدير البنزين والديزل حتى نهاية كانون الثاني المقبل

علم روسيا
علم روسيا
 
الخميس، 30-07-2026 11:27 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، تمديد حظر تصدير الديزل والبنزين حتى 31 كانون الثاني من العام المقبل، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم سوق الوقود المحلية وضمان استقرار الإمدادات في ظل استمرار الضغوط على قطاع الطاقة.اضافة اعلان


وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي، إن القرار جاء في أعقاب تراجع إنتاج الوقود وحدوث نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار، مؤكدة أن تمديد الحظر يهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
 
 


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