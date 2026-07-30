روسيا تمدد حظر تصدير البنزين والديزل حتى نهاية كانون الثاني المقبل

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي، إن القرار جاء في أعقاب تراجع إنتاج الوقود وحدوث نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار، مؤكدة أن تمديد الحظر يهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
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