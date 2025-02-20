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روسيا تمدد حظر تصدير البنزين 6 أشهر إضافية

علم روسيا
علم روسيا
الخميس، 20-02-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن تمديد حظر تصدير البنزين إلى الخارج لمدة ستة أشهر لضبط الأسعار وضمان عدم تراجع الإمدادات في الأسواق المحلية.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"روسيا مددت حظراً على تصدير البنزين لمدة 6 أشهر، وحتى أيلول المقبل، مع استثناء للشركات المنتجة، ولا يشمل الحظر الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمسة".


وحظرت روسيا بموجب قرار حكومي العام الماضي، تصدير البنزين لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار بيع الوقود بأسواق الجملة، ومخاطر تراجع الإمدادات للسوق المحلية.

 
gnews

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