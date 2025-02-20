روسيا تمدد حظر تصدير البنزين 6 أشهر إضافية

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن تمديد حظر تصدير البنزين إلى الخارج لمدة ستة أشهر لضبط الأسعار وضمان عدم تراجع الإمدادات في الأسواق المحلية.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"روسيا مددت حظراً على تصدير البنزين لمدة 6 أشهر، وحتى أيلول المقبل، مع استثناء للشركات المنتجة، ولا يشمل الحظر الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمسة".