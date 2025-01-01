روسيا توقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، توقف صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بعد انتهاء مدة اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى تمديد اتفاق العبور.

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