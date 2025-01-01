روسيا توقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وقالت شركة الطاقة الحكومية الروسية "غازبروم" :"توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، بسبب رفض كييف تجديد اتفاقيات نقل الغاز عبر أراضيها".
-
أخبار متعلقة
-
الشيخ قاسم: الفرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها
-
عاجل السعودية تعدم 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات
-
ماسك يقضي ليلة رأس السنة في فيلا ترامب في مارالاغو
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي تجاوزت 1000 جندي
-
بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية
-
قسد تعلن إسقاط مسيرة "بيرقدار" تركية بريف حلب
-
صحيفة ألمانية: يجب على أوروبا التواصل مع روسيا لنجاح التسوية الأوكرانية
-
أوكرانيا توقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا