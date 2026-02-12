روسيا: حظر خدمات تطبيق المراسلة "واتساب" بشكل كامل

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن حظر تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" بشكل كامل، مبينة أن قرار الحظر جاء لعدم امتثال التطبيق لتعليمات وقانون الاتصال في البلاد.

