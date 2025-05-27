روسيا ردا على انتقادات ترامب لبوتين: الشيء السيئ الوحيد هو نشوب حرب عالمية ثالثة

10:29 م

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف الثلاثاء إن الشيء السيئ الوحيد الذي يدعو للقلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك ردا على انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين. اضافة اعلان





وفيما يتعلق بحديث ترامب عن أن بوتين "يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جدا" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على منصة إكس "لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" مجددا هجومه على نظيره الروسي؛ بسبب تعثر جهود السلام في أوكرانيا.



وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا تدخلي، لكانت حدثت الكثير من الأمور السيئة للغاية لروسيا" مضيفا "إنه يلعب بالنار!".



