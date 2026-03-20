الجمعة 2026-03-20 06:03 ص

روسيا سترسل محطة طاقة نووية إلى القمر

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026
الجمعة، 20-03-2026 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، عن أن بلاده سترسل محطة طاقة نووية إلى القمر، بقدرة تشغيلية تبلغ 5 كيلوواط.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية موسكو لتعزيز تواجدها في الفضاء.


وأوضح ليخاتشوف خلال مؤتمر صحفي، أن المحطة ستتمتع بعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات، ما يوفر مصدر طاقة ثابت للبعثات المستقبلية، مبينًا أن روسآتوم تراهن على التكنولوجيا النووية كحل استراتيجي لتجاوز تحديات الطاقة في البيئات الفضائية القاسية، وتعزيز موقع روسيا ضمن مشاريع الاستكشاف الدولي.

 
 


