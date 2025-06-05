الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا

أرشيفية لجندي في الجيش الأوكراني
أرشيفية لجندي في الجيش الأوكراني
 
الخميس، 05-06-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن هناك طائرات تضررت لكنها لم تُدمّر في الهجوم الذي شنّته أوكرانيا في الأول من يونيو، مضيفًا أن موسكو ستقوم بإصلاحها.اضافة اعلان


وقال: "العتاد المعني، كما ذكر ممثلو وزارة الدفاع، لم يُدمّر وإنما تضرّر، وسيتم إصلاحه".

وذكر مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" أن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيّرة خلال مطلع الأسبوع أصاب ما يصل إلى 20 طائرة حربية روسية، ودمّر حوالي 10 منها، وهو رقم يمثل حوالي نصف العدد الذي قدّره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، الأربعاء، أن موسكو ستضطر للرد على هجوم الأول من يونيو.

وكشف ترامب، الأربعاء، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة، تناولت التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وقال ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشال"، إن المحادثة مع بوتين كانت "جيدة"، لكنها "ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي أعرب بشدّة عن عزمه الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت طائرات عسكرية روسية.

سكاي نيوز
 
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