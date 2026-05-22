الجمعة 2026-05-22 01:29 ص

روسيا: صادرات الحبوب تسجل نموًا بنحو 55%

روسيا: أزمة إيران لا يمكن حلها إلا عبر الدبلوماسية
روسيا
 
الجمعة، 22-05-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، عن أن صادرات روسيا من الحبوب سجلت نموًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"شهدت الشحنات المصدرة من القمح والذرة وبعض محاصيل الحبوب زيادة ملحوظة من حيث الحجم أيضًا، حيث ارتفعت لتصل 1.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس توسعًا واضحًا في قدرة روسيا التصديرية للمحصول".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا: أزمة إيران لا يمكن حلها إلا عبر الدبلوماسية

عربي ودولي روسيا: صادرات الحبوب تسجل نموًا بنحو 55%

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

أخبار محلية وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله

علم ايران

عربي ودولي مصدران: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة

فلسطين أوتشا: النظام الصحي يعاني من ضغط هائل في غزة

علم الكويت.

عربي ودولي النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة



 
 






الأكثر مشاهدة

 