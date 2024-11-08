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روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية

علم روسيا
روسيا
الجمعة، 08-11-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن ضبط طن واحد من الكوكايين خلال محاولة تهريب عبر روسيا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

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وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي: "خلال عملية ضبط طن من مادة الكوكايين المخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية تم اعتقال مواطنين روسيين اثنين ومواطن من دولة أستونيا، وتقدر قيمة المخدرات بنحو 35 مليون دولار".

 
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