روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي: "خلال عملية ضبط طن من مادة الكوكايين المخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية تم اعتقال مواطنين روسيين اثنين ومواطن من دولة أستونيا، وتقدر قيمة المخدرات بنحو 35 مليون دولار".
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