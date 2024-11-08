روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن ضبط طن واحد من الكوكايين خلال محاولة تهريب عبر روسيا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان