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روسيا.. طرد أكثر من 80 ألف أجنبي عام 2024

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية طرد أكثر من 80 ألف أجنبي من روسيا عام 2024 انتهكوا قوانين الهجرة.

ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول قضائي: "حتى ديسمبر 2024 تم طرد أكثر من 80 ألف أجنبي وعديم الجنسية من روسيا بأحكام قضائية".

وسبق للسلطات الروسية وطردت عام 2023 أكثر من 44.2 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 60 دولة، وفي عام 2022، طردت 26.6 ألف أجنبي وعديم الجنسية إلى 47 دولة.

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وفي وقت سابق، أعلن دميتري أريستوف رئيس جهاز إنفاذ الأحكام القضائية في روسيا طرد نحو 200 ألف أجنبي في الفترة بين 2017 و2022 انتهكوا تشريعات الهجرة الروسية.

 

RT

 
gnews

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