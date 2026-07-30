روسيا: عجز الميزانية يصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج الإجمالي

12:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، أن عجز الموازنة الفيدرالية سيرتفع إلى 100 مليار دولار، بما يعادل 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 47.5 مليار دولار، في ظل اتساع الضغوط المالية على الموازنة. اضافة اعلان





وقالت المالية الروسية، في بيان، إن زيادة العجز تعود إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع إيرادات قطاع الطاقة، مؤكدة أن التقديرات المحدثة تعكس المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار متابعة تطورات الإيرادات والنفقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي.





