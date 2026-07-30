روسيا: عجز الميزانية يصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج الإجمالي

وقالت المالية الروسية، في بيان، إن زيادة العجز تعود إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع إيرادات قطاع الطاقة، مؤكدة أن التقديرات المحدثة تعكس المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار متابعة تطورات الإيرادات والنفقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي.
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