روسيا عن مناوراتها مع إيران: لا علاقة لها بالتوتر الحالي

الخميس 2026-02-19 03:15 م

الخميس، 19-02-2026 02:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت روسيا، الخميس، أن المناورات البحرية المشتركة مع إيران تم التخطيط لها قبل وقت طويل من التوتر الحالي في المنطقة.اضافة اعلان


واعتبر الكرملين أن هناك تصعيداً غير مسبوق للتوتر حول إيران، مع نقل الولايات المتحدة أصولاً عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: "هذه مناورات مخطط لها وجرى التنسيق لها مسبقاً".

وأضاف بيسكوف: "تواصل روسيا تطوير علاقاتها مع إيران، لذلك ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع الأطراف في المنطقة إلى التحلي بضبط النفس وتوخي الحذر، ونحثهم على إعطاء الأولوية للوسائل السياسية والدبلوماسية في حل أي مشاكل".

وترتبط روسيا بمعاهدة شراكة استراتيجية مع إيران، لكنها لا تتضمن بنداً للدفاع المتبادل.

وتنطلق الخميس مناورات بحرية إيرانية روسية في بحر عمان ومنطقة شمال المحيط الهندي.

وتهدف المناورات، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية رسمية، إلى "تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة في المنطقة، ومواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية، لا سيما في مجال حماية السفن التجارية وناقلات النفط، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الودية مع الدول المجاورة".

وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول عسكري إيراني بارز إن قوات الحرس الثوري مستعدة للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه "في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية اختتام مناورة عسكرية حملت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بدءاً من الإثنين.

ونفذت المناورة تحت إشراف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، تزامناً مع الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتصاعد التهديدات العسكرية من جانب الولايات المتحدة.

سكاي نيوز
 
 


