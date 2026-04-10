روسيا: فرض حظر على حركة الطيران في مطارات موسكو الدولية

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الروسية الاتحادية للنقل الجوي، اليوم الخميس، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطارات جنوب موسكو الدولية، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الجوية وتنظيم حركة الرحلات في ظل مستجدات ميدانية.

