 
الخميس 2025-02-13 11:38 م
 

روسيا : فرض حظر على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 13-02-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي وتوقف حركة الطيران في المطار حتى إشعار آخر، لضمان أمن الرحلات الجوية.

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وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أنه ومن أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطار سوتشي الدولي، مشيرة أن المطار لا يرسل ولا يستقبل الرحلات الجوية مؤقتا.

 
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