روسيا : فرض حظر على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي وتوقف حركة الطيران في المطار حتى إشعار آخر، لضمان أمن الرحلات الجوية.

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