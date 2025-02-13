روسيا : فرض حظر على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أنه ومن أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطار سوتشي الدولي، مشيرة أن المطار لا يرسل ولا يستقبل الرحلات الجوية مؤقتا.
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