الجمعة 2026-07-24 01:49 م

روسيا: قصفنا سفينة خلال تحميل شحنة عسكرية في ميناء أوكراني

روسيا: قصفنا سفينة خلال تحميل شحنة عسكرية في ميناء أوكراني
روسيا: قصفنا سفينة خلال تحميل شحنة عسكرية في ميناء أوكراني
 
الجمعة، 24-07-2026 11:07 ص
الوكيل الإخباري- وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات الروسية قصفت سفينة شحن بضائع سائبة في ميناء ميكولايف الأوكراني أثناء عملية التحميل.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت موسكو الجمعة، أنها أسقطت 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها.


وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 571 طائرة مسيرة ودمّرتها"، مضيفة أن الهجمات استهدفت تحديدا منطقة لينينغراد بالقرب من سانت بطرسبرغ، حيث تعرّض مستودع تابع للشركة الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية "وايلدبيريز" لهجوم مرة جديدة، بحسب وسائل إعلام .
 
 


gnews

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