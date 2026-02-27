روسيا: لا مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الصراع مع أوكرانيا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: إن "موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لن يتغير، وموسكو ملتزمة بالمهام والاستراتيجيات التي أعلنتها سابقًا في إطار جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وروسيا لا تضع مواعيد نهائية، وإنما تركز على تنفيذ مهامها المرسومة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الملف الأوكراني".
