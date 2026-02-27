روسيا: لا مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الصراع مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعمل تحت ضغط الوقت فيما يخص إنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحا أن موسكو لا تضع أي مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق سياسي يضع حدًا للصراع الدائر مع أوكرانيا.

