روسيا: لا مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الصراع مع أوكرانيا

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026
الجمعة، 27-02-2026 06:38 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعمل تحت ضغط الوقت فيما يخص إنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحا أن موسكو لا تضع أي مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق سياسي يضع حدًا للصراع الدائر مع أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: إن "موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لن يتغير، وموسكو ملتزمة بالمهام والاستراتيجيات التي أعلنتها سابقًا في إطار جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وروسيا لا تضع مواعيد نهائية، وإنما تركز على تنفيذ مهامها المرسومة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الملف الأوكراني".

 
 


