روسيا: لا نسعى للانضمام مجددا إلى مجموعة السبع الدولية

وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي أبدى فيها رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة السبع، موسكو ليست مهتمة بالعودة إلى المجموعة وترى آفاقا أكبر للعمل مع مجموعة العشرين الدولية".
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