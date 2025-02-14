روسيا: لا نسعى للانضمام مجددا إلى مجموعة السبع الدولية

الوكيل الإخباري- - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن عدم سعي موسكو إلى العودة مجددا إلى مجموعة السبع الدولية، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد من خلالها على أهمية عودة روسيا للمجموعة.

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