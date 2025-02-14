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روسيا: لا نسعى للانضمام مجددا إلى مجموعة السبع الدولية

علم روسيا
روسيا
الجمعة، 14-02-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن عدم سعي موسكو إلى العودة مجددا إلى مجموعة السبع الدولية، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد من خلالها على أهمية عودة روسيا للمجموعة.

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وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي أبدى فيها رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة السبع، موسكو ليست مهتمة بالعودة إلى المجموعة وترى آفاقا أكبر للعمل مع مجموعة العشرين الدولية".

 
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