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روسيا: لا نية لتمديد اتفاقية الصادرات الزراعية مع الأمم المتحدة

علم روسيا
علم روسيا
 
الخميس، 29-05-2025 11:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين موسكو والأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية ستنتهي في الثاني والعشرين من حزيران المقبل، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لدى الجانب الروسي لتمديد العمل بهذه المذكرة.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي "القرار يأتي في ظل عدم التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الشروط التي تضمن وصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية دون عوائق، أن سعت مرارًا لتسوية العقبات التقنية واللوجستية، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق تقدم حقيقي، مما جعل استمرار الاتفاق غير مجدٍ في الظروف الحالية".

 
gnews

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