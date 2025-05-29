روسيا: لا نية لتمديد اتفاقية الصادرات الزراعية مع الأمم المتحدة

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي "القرار يأتي في ظل عدم التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الشروط التي تضمن وصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية دون عوائق، أن سعت مرارًا لتسوية العقبات التقنية واللوجستية، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق تقدم حقيقي، مما جعل استمرار الاتفاق غير مجدٍ في الظروف الحالية".
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