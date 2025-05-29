روسيا: لا نية لتمديد اتفاقية الصادرات الزراعية مع الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين موسكو والأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية ستنتهي في الثاني والعشرين من حزيران المقبل، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لدى الجانب الروسي لتمديد العمل بهذه المذكرة.

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