 
الأربعاء 2025-03-05 09:58 م
 

روسيا: لا يوجد أي مفاوضات مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود مفاوضات بشأن حل النزاع العسكري مع أوكرانيا دبلوماسيا.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:" بعض الحلول ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، في السعودية، وتركيا، لكن هناك مسائل ما تزال عالقة، لا يوجد حاليا أي شكل للمفاوضات مع كييف".


وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر مرسوما عام 2022 ينص على أن إجراء مفاوضات مع روسيا يعد أمرا مستحيلا عقب قرار الكرملين ضم 4 مناطق في أوكرانيا.

 
 
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