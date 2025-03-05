روسيا: لا يوجد أي مفاوضات مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود مفاوضات بشأن حل النزاع العسكري مع أوكرانيا دبلوماسيا.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:" بعض الحلول ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، في السعودية، وتركيا، لكن هناك مسائل ما تزال عالقة، لا يوجد حاليا أي شكل للمفاوضات مع كييف".