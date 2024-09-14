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روسيا: لصبرنا النووي حدود

مدفيدف
مدفيدف
السبت، 14-09-2024 01:41 م

الوكيل الإخباري-   مجدداً لوّح الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا ديميتري ميدفيديف بالسلاح النووي رداً على استخدام أوكرانيا صواريخ غربية بعيدة المدى وتوغلها في منطقة كورسك الروسية.
وكتب ميدفيف في قناته على "تليغرام"، اليوم السبت، أن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا صواريخ غربية بعيدة المدى.

كما أضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة" عندما ينفد صبرها.

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وأضاف: "إليكم ما يجول في بالهم: يتحدث الروس كثيرا عن الرد بأسلحة الدمار الشامل، لكنهم لن يفعلوا شيئا... هذه مجرد "تدخلات لفظية".. الروس لن يتجاوزوا الخطوط الحمراء.. إنه مجرد تخويف"، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".
كذلك تابع قائلا: "ماذا يمكنني أن أقول: لا أحد يحتاج حقا إلى صراع نووي. هذه رواية سيئة للغاية ونتائجها صعبة للغاية. ولهذا السبب لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية".
في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تعلم أن الغرب اتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيسمح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بصواريخ بعيدة المدى وأبلغ كييف بذلك.

 
gnews

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