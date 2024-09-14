روسيا: لصبرنا النووي حدود

الوكيل الإخباري- مجدداً لوّح الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا ديميتري ميدفيديف بالسلاح النووي رداً على استخدام أوكرانيا صواريخ غربية بعيدة المدى وتوغلها في منطقة كورسك الروسية.

وكتب ميدفيف في قناته على "تليغرام"، اليوم السبت، أن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا صواريخ غربية بعيدة المدى.



كما أضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة" عندما ينفد صبرها.

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