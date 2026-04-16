روسيا: لم نتلق أي طلبات من أوروبا بشأن إمدادات الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود
روسيا
 
الخميس، 16-04-2026 11:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو لم تتلق أي طلبات رسمية من أوروبا بشأن إمدادات الطاقة في أعقاب تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، مشيراً إلى أن الأسواق الأوروبية لا تزال تتعامل بحذر مع التحولات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المتسارعة.

وأوضح غروشكو خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا ستتعامل مع أي طلب محتمل من الاتحاد الأوروبي وفق مقاربة براغماتية دقيقة، تتضمن تقييماً شاملاً لموثوقية العقود وشروطها، مؤكداً أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية ستبقى حاسمة في تحديد مسار أي تعاون مستقبلي في ملف الطاقة.

 
 


جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

