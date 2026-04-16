روسيا: لم نتلق أي طلبات من أوروبا بشأن إمدادات الطاقة

الوكيل الإخباري- أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو لم تتلق أي طلبات رسمية من أوروبا بشأن إمدادات الطاقة في أعقاب تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، مشيراً إلى أن الأسواق الأوروبية لا تزال تتعامل بحذر مع التحولات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المتسارعة.

