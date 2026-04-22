الأربعاء 2026-04-22 01:47 ص

روسيا مستعدة لاستئناف ضخ النفط لأوروبا عبر أنابيب "دروجبا"

روسيا
 
الأربعاء، 22-04-2026 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة من الناحية الفنية لاستئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى عدد من الدول الأوروبية من المجر وسلوفاكيا.

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:"روسيا في الوضع الحالي تبقى جاهزة من الناحية الفنية، ولدينا التزامات تعاقدية مع المجر ودول أوروبية عدة، لكن استئناف الإمدادات مرتبط بالوضع السياسي والأمني على الأرض حيث يمر خط الأنابيب عبر أوكرانيا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عربي ودولي روسيا مستعدة لاستئناف ضخ النفط لأوروبا عبر أنابيب "دروجبا"

الأكثر مشاهدة

 