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روسيا: مستعدون لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري مع أوكرانيا

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 25-04-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك تفاصيل عديدة لا تزال بحاجة إلى الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي.

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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان صحفي: "الجانب الروسي منفتح على المسارات الدبلوماسية، شريطة أن تأخذ المبادرات المطروحة بعين الاعتبار المعطيات على الأرض، موسكو مستعدة لإبرام اتفاق من أجل حل النزاع العسكري مع أوكرانيا".

 
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