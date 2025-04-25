روسيا: مستعدون لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك تفاصيل عديدة لا تزال بحاجة إلى الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي.

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