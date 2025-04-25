روسيا: مستعدون لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري مع أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان صحفي: "الجانب الروسي منفتح على المسارات الدبلوماسية، شريطة أن تأخذ المبادرات المطروحة بعين الاعتبار المعطيات على الأرض، موسكو مستعدة لإبرام اتفاق من أجل حل النزاع العسكري مع أوكرانيا".
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