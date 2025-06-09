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روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا

علم روسيا
روسيا
 
الإثنين، 09-06-2025 10:34 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

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وقالت في بيان صحفي:"هناك رغبة حقيقية داخل الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في استئناف الحوار الاستراتيجي، وبمجرد توافق المبادئ الأساسية للمفاوضات المتكافئة والمتوازنة بشأن الاستقرار الاستراتيجي سنكون مستعدين لاستئناف تلك المحادثات، وحتى ذلك الحين لابد من بذل جهود إضافية لاستعادة العلاقات المتكافئة".

 
gnews

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