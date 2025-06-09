روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا

وقالت في بيان صحفي:"هناك رغبة حقيقية داخل الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في استئناف الحوار الاستراتيجي، وبمجرد توافق المبادئ الأساسية للمفاوضات المتكافئة والمتوازنة بشأن الاستقرار الاستراتيجي سنكون مستعدين لاستئناف تلك المحادثات، وحتى ذلك الحين لابد من بذل جهود إضافية لاستعادة العلاقات المتكافئة".
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