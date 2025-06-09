روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

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