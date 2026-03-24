روسيا: مستعدون للانضمام إلى جهود وقف الحرب بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 24-03-2026 11:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا للانضمام إلى جهود الوساطة الدولية حول إيقاف الحرب في منطقة الشرق الأوسط واستعادة الاستقرار.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي:" نؤكد على استعداد موسكو القيام بدور الوساطة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع موسكو مستعدة للانضمام إلى جهود الوساطة، إن روسيا على اقتناع بأن مسار المفاوضات، مسار التوحيد والاتفاق على توازن المصالح، يصب في مصلحة هذه المنطقة بأكملها".

 
 


