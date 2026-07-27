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روسيا: معدل التضخم يصل إلى 7%

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روسيا
 
الإثنين، 27-07-2026 08:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين، عن أن معدل التضخم في السلع والخدمات في البلاد بلغ 7 بالمئة، وتجاوز توقعات رسمية سابقة أشارت إلى بلوغه 4.5 بالمئة فقط.اضافة اعلان


وقال المركزي الروسي في بيان: "جراء تداعيات أزمة الوقود التي تعيشها معظم أقاليم روسيا وتضارب سوق الطاقة العالمية بلغت مستويات التضخم العام نحو 7 بالمئة وتجاوزت التوقعات السابقة الرسمية. البنك المركزي مستمر في اجراء المسوح الميدانية للوقوف على مستويات التضخم في السلع والخدمات".
 
 


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