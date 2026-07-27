روسيا: معدل التضخم يصل إلى 7%

وقال المركزي الروسي في بيان: "جراء تداعيات أزمة الوقود التي تعيشها معظم أقاليم روسيا وتضارب سوق الطاقة العالمية بلغت مستويات التضخم العام نحو 7 بالمئة وتجاوزت التوقعات السابقة الرسمية. البنك المركزي مستمر في اجراء المسوح الميدانية للوقوف على مستويات التضخم في السلع والخدمات".
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