روسيا: معدل التضخم يصل إلى 7%

08:38 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين، عن أن معدل التضخم في السلع والخدمات في البلاد بلغ 7 بالمئة، وتجاوز توقعات رسمية سابقة أشارت إلى بلوغه 4.5 بالمئة فقط. اضافة اعلان





وقال المركزي الروسي في بيان: "جراء تداعيات أزمة الوقود التي تعيشها معظم أقاليم روسيا وتضارب سوق الطاقة العالمية بلغت مستويات التضخم العام نحو 7 بالمئة وتجاوزت التوقعات السابقة الرسمية. البنك المركزي مستمر في اجراء المسوح الميدانية للوقوف على مستويات التضخم في السلع والخدمات".





