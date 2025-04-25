روسيا: مقتل جنرال بانفجار سيارة قرب موسكو

وقالت اللجنة في بيان صحفي:"إن الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية، الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية".
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