الجمعة 2025-04-25 07:37 م
 

روسيا: مقتل جنرال بانفجار سيارة قرب موسكو

روسيا: مقتل جنرال بانفجار سيارة قرب موسكو
جانب من عملية الانفجار
 
الجمعة، 25-04-2025 06:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت لجنة التحقيق الوطنية الروسي، اليوم الجمعة، عن مقتل جنرال في القوات المسلحة بانفجار سيارة عن بعد بالقرب من العاصمة موسكو، مبينة أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

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وقالت اللجنة في بيان صحفي:"إن الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية، الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية".

 
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