روسيا: مقتل جنرال بانفجار سيارة قرب موسكو

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة التحقيق الوطنية الروسي، اليوم الجمعة، عن مقتل جنرال في القوات المسلحة بانفجار سيارة عن بعد بالقرب من العاصمة موسكو، مبينة أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

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