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روسيا: مقتل وإصابة عشرات بهجوم اوكراني استهدف مستودعات نفطية

روسيا: مقتل وإصابة عشرات بهجوم اوكراني استهدف مستودعات نفطية
روسيا: مقتل وإصابة عشرات بهجوم اوكراني استهدف مستودعات نفطية
 
السبت، 18-07-2026 10:34 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 61 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات نفطية في العاصمة موسكو.اضافة اعلان


وقالت وزارة الطوارئ الروسية: "موجات من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية عمال بمستودع نفطي وإصابة 61 آخرين، في ⁠حين تسبب هجوم آخر باندلاع حريق في مستودع آخر للنفط في منطقة العاصمة موسكو".
 
 


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