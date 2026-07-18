روسيا: مقتل وإصابة عشرات بهجوم اوكراني استهدف مستودعات نفطية

وقالت وزارة الطوارئ الروسية: "موجات من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية عمال بمستودع نفطي وإصابة 61 آخرين، في حين تسبب هجوم آخر باندلاع حريق في مستودع آخر للنفط في منطقة العاصمة موسكو".
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