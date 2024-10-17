روسيا: ممارسات إسرائيل غير أخلاقية وأمريكا جلبت "الجنون" للشرق الأوسط

ووصفت في مؤتمر صحفي في موسكو، المشاهد التي انتشرت بعد قصف الاحتلال لخيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بأنها مروعة وصادمة.
وأشارت إلى أن الأميركيين جلبوا "جنونا" إلى المنطقة، معبرة عن تعازيها لأسر الفلسطينيين الذين قضوا في هذا الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وشددت زاخاروفا على ضرورة وقف الهجمات على غزة، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير العنف ضد المدنيين، والهجمات العشوائية على الأماكن المزدحمة والأهداف المدنية.
وقالت: ممارسات الجيش الإسرائيلي من هذا النوع مخالفة للقانون الدولي الإنساني وغير أخلاقية، ولا يمكن إنهاء معاناة سكان غزة إلا بوقف الأعمال العسكرية".
وفا
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