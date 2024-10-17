 
الخميس 2024-10-17 09:56 ص
 
 

روسيا: ممارسات إسرائيل غير أخلاقية وأمريكا جلبت "الجنون" للشرق الأوسط

ماريا زاخاروفا مديرة دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا مديرة دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية الروسية
الخميس، 17-10-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وغير أخلاقية.اضافة اعلان


ووصفت في مؤتمر صحفي في موسكو، المشاهد التي انتشرت بعد قصف الاحتلال لخيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بأنها مروعة وصادمة.

وأشارت إلى أن الأميركيين جلبوا "جنونا" إلى المنطقة، معبرة عن تعازيها لأسر الفلسطينيين الذين قضوا في هذا الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وشددت زاخاروفا على ضرورة وقف الهجمات على غزة، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير العنف ضد المدنيين، والهجمات العشوائية على الأماكن المزدحمة والأهداف المدنية.

وقالت: ممارسات الجيش الإسرائيلي من هذا النوع مخالفة للقانون الدولي الإنساني وغير أخلاقية، ولا يمكن إنهاء معاناة سكان غزة إلا بوقف الأعمال العسكرية".

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي غرام الذهب 21 يستقر عند 54.4 دينارا في الأردن

مجلس الأمن الدولي

فلسطين إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة عبر مجلس الأمن

كيت ميدلتون

المرأة والجمال هذه السترة هي الأكثر مبيعاً بعد إطلالة كيت ميدلتون... وهذا سعرها

لقطة جانبية لمدينة القدس

أخبار محلية خرفان يرحب بتبني " اليونسكو " قرارا حول مدينة القدس القديمة واسوارها

بطولة ألعاب إلكترونية

عربي ودولي إدانة لاعب رياضة إلكترونية أمريكي بإهانة روسيا

صاروخ لحزب الله

عربي ودولي رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل

نهر بودو يتميز برمزية تاريخية

منوعات يشفي الجسد والروح".. قصة نهر اغتسل منه سكان إفريقيا قبل نقلهم لأميركا"

تعبيرية

طب وصحة أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس



 


الأكثر مشاهدة