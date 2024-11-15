روسيا: نأمل عدم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ

الوكيل الإخباري- عبرت روسيا، اليوم الجمعة، عن أملها بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس للمناخ.

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وقال مبعوث الرئيس للتعاون الدولي، بوريس تيتوف خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك بعض الأصوات في روسيا تطالب بالانسحاب من اتفاق باريس هذا خطأ كبير، كما تأمل موسكو بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق".



وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.