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روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن نجاح عملية تبادل مجموعة جديدة من أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني، التزاما بالاتفاقيات الموقعة مع كييف في مدينة اسطنبول. وقالت الحكومة الروسية، في بيان
علم روسيا
 
الخميس، 26-06-2025 10:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن نجاح عملية تبادل مجموعة جديدة من أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني، التزاما بالاتفاقيات الموقعة مع كييف في مدينة اسطنبول.

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وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي:"وفقًا لإلتزام روسيا باتفاقيات اسطنبول تمت عملية تبادل أسرى حرب مع كييف، سيتم بعد الانتهاء من جميع عمليات تبادل الأسرى المتوقعة، تحديد جلسة جديدة للمفاوضات في اسطنبول من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام مع أوكرانيا".

 
gnews

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أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن نجاح عملية تبادل مجموعة جديدة من أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني، التزاما بالاتفاقيات الموقعة مع كييف في مدينة اسطنبول. وقالت الحكومة الروسية، في بيان

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