الثلاثاء 2025-06-10 12:11 م
 

روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني

العلم الروسي
العلم الروسي
 
الثلاثاء، 10-06-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، عن نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا، تقل أعمارهم عن 25 عاما، وآخرين أصيبوا بجروح خطرة، في أكبر عملية تبادل بين الجانبين منذ اندلاع الصراع العسكري.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، أن التبادل الذي جاء بعد محادثات مباشرة عقدت في إسطنبول في 2 حزيران أسفرت عن اتفاق على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً، والأكثر إصابة إلى جانب إعادة جثامين آلاف القتلى من الطرفين.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

أفضل الخدمات لاستقبال الحجاج العائدين والتسهيل عليهم

أخبار محلية الأمن العام: أفضل الخدمات لاستقبال الحجاج العائدين والتسهيل عليهم

ل

عربي ودولي ما الذي يجعل لوس أنجلوس مركزا للاحتجاجات على سياسة الهجرة؟

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين

محافظة الناصرية، أهوار الجبابيش، العراق، أرشيف

منوعات ظهور نوع غريب من الأسماك في أهوار العراق يثير القلق العلمي

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمّان

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل شقيقه في محافظة معان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي تعرّف على تفاصيل النظام الانتخابي الجديد في مصر بعد تعديلاته الأخيرة

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد مهنئا بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى: ونمضي بالعز والفخر



 
 





الأكثر مشاهدة