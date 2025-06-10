روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، أن التبادل الذي جاء بعد محادثات مباشرة عقدت في إسطنبول في 2 حزيران أسفرت عن اتفاق على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً، والأكثر إصابة إلى جانب إعادة جثامين آلاف القتلى من الطرفين.
بترا
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