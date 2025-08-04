روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد

وقالت إدارة المنطقة على تطبيق تلغرام نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.
وقالت الإدارة "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".
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