روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد

06:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740853 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت الإدارة الإقليمية، الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل. اضافة اعلان





وقالت إدارة المنطقة على تطبيق تلغرام نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.



وقالت الإدارة "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".