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روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
 
الإثنين، 04-08-2025 06:48 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الإدارة الإقليمية، الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل.اضافة اعلان


وقالت إدارة المنطقة على تطبيق تلغرام نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.

وقالت الإدارة "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".
 
 
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