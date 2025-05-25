روسيا وأوكرانيا تبادلتا 303 أسرى حرب من كل جانب

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الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا الأحد، أنه تم تبادل 303 جنود روس كانوا أسرى لدى أوكرانيا بعدد مماثل من العسكريين الأوكرانيين، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من تبادل عدد قياسي من الأسرى بين كييف وموسكو. اضافة اعلان





وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بموجب اتفاقات روسية-أوكرانية تم التوصل إليها في اسطنبول في 16 أيار/مايو، أجرى الطرفان الروسي والأوكراني بين 23 و25 أيار/مايو تبادلا شمل ألف شخص مقابل ألف شخص".