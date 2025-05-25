الأحد 2025-05-25 05:58 م
 

روسيا وأوكرانيا تبادلتا 303 أسرى حرب من كل جانب

أسرى حرب أوكرانيين ملفوفيين بأعلام بلادهم
أسرى حرب أوكرانيين ملفوفيين بأعلام بلادهم
 
الأحد، 25-05-2025 05:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت روسيا الأحد، أنه تم تبادل 303 جنود روس كانوا أسرى لدى أوكرانيا بعدد مماثل من العسكريين الأوكرانيين، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من تبادل عدد قياسي من الأسرى بين كييف وموسكو.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بموجب اتفاقات روسية-أوكرانية تم التوصل إليها في اسطنبول في 16 أيار/مايو، أجرى الطرفان الروسي والأوكراني بين 23 و25 أيار/مايو تبادلا شمل ألف شخص مقابل ألف شخص".
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

أخبار الشركات الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

أسرى حرب أوكرانيين ملفوفيين بأعلام بلادهم

عربي ودولي روسيا وأوكرانيا تبادلتا 303 أسرى حرب من كل جانب

غزة

فلسطين استشهاد عائلة نازحة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

الأمن العام

خاص بالوكيل الأمن العام يحقق بملابسات وفاة حدث في عمان

شعار البرلمان العربي

أخبار محلية البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

غزة

فلسطين قرابة 54 ألف شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة

رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي (يسار) يعقد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فيديو الوكيل وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لحل الدولتين في مدريد



 
 





الأكثر مشاهدة