روسيا وأوكرانيا تبادلتا 303 أسرى حرب من كل جانب

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بموجب اتفاقات روسية-أوكرانية تم التوصل إليها في اسطنبول في 16 أيار/مايو، أجرى الطرفان الروسي والأوكراني بين 23 و25 أيار/مايو تبادلا شمل ألف شخص مقابل ألف شخص".
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