روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

الكرملين: وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا مدته 3 أيام
السبت، 09-05-2026 08:47 م

الوكيل الإخباري-   تبادلت روسيا وأوكرانيا السبت، اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأعلنه الرئيس دونالد ترامب لمدة ثلاثة أيام.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية "منذ بداية هذا اليوم، بلغ عدد الهجمات التي شنها المعتدي 51".


من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية "رغم إعلان وقف لإطلاق النار، شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتنا".

 
 


