روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب من كل طرف

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الوكيل الإخباري- نفذت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة، الجمعة، شملت 185 أسير حرب من كل جانب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. اضافة اعلان





وأعلنت الوزارة في بيان أنه تمت إعادة 185 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.



وفي المقابل، تم تسليم 185 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفة أن الإمارات العربية المتحدة أدت دور الوسيط.





