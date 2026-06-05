الجمعة 2026-06-05 05:25 م

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب من كل طرف

أسرى حرب أوكرانيون خلال عملية تبادل أسرى سابقة
أسرى حرب أوكرانيون خلال عملية تبادل أسرى سابقة
 
الجمعة، 05-06-2026 03:04 م
الوكيل الإخباري-   نفذت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة، الجمعة، شملت 185 أسير حرب من كل جانب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.اضافة اعلان


وأعلنت الوزارة في بيان أنه تمت إعادة 185 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وفي المقابل، تم تسليم 185 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفة أن الإمارات العربية المتحدة أدت دور الوسيط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان

وزير الاستثمار يعقد لقاءات اقتصادية في لندن لترويج الفرص الاستثمارية

أخبار محلية وزير الاستثمار يعقد لقاءات اقتصادية في لندن لترويج الفرص الاستثمارية

روسيا تفرض قيوداً على حركة الطيران في عدد من مطارات وسط البلاد

عربي ودولي روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي

برنامج الأغذية العالمي

عربي ودولي برنامج الأغذية العالمي: حرب إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الجمعة، 30 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوزيران الإسرائيليان من اليمين المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

عربي ودولي إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي البنتاغون: قوات أميركية صعدت على سفينة خاضعة لعقوبات بالمحيط الهندي

انطلاق صواريخ إيرانية

عربي ودولي إيران: إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أميركية بخليج سلطنة عُمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 