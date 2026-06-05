روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب من كل طرف

وأعلنت الوزارة في بيان أنه تمت إعادة 185 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.
وفي المقابل، تم تسليم 185 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفة أن الإمارات العربية المتحدة أدت دور الوسيط.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي
-
برنامج الأغذية العالمي: حرب إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد
-
إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش
-
البنتاغون: قوات أميركية صعدت على سفينة خاضعة لعقوبات بالمحيط الهندي
-
إيران: إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أميركية بخليج سلطنة عُمان
-
بري يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال
-
اتحاد الكرة الإيراني: ننتظر تأشيرات أمريكا قبل السفر إلى المكسيك
-
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين