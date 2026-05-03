روسيا وأوكرانيا تقدمان روايات متضاربة عن الوضع بقرية في سومي

دبابة أوكرانية تطلق النار
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على قرية ميروبيليا في منطقة سومي الأوكرانية لكن الجيش الأوكراني نفى ذلك.اضافة اعلان


وذكر تقرير للوزارة عبر تلغرام أن وحدات آلية، بمساعدة طائرات مسيرة، "طردت الأوكرانيين من القرية، وقبل ذلك دمرت مدفعيتنا احتياطيات العدو".

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا لما وصفته بغارات جوية على المنطقة الواقعة بشمالي أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا.

لكن مجموعة كورسك التابعة للجيش الأوكراني نفت صحة التقرير الروسي في منشور على فيسبوك واصفة إياه بأنه "كذب محض... وحداتنا تسيطر على المنطقة ولا يوجد أي تقدم للعدو ولم تحدث أي هجمات في تلك المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية".
 
 


