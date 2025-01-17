 
الجمعة 2025-01-17 11:42 م
 

روسيا وإيران تعززان التعاون الاستخباراتي والأمني

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 17-01-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-   ستزيد أجهزة الاستخبارات الروسية والإيرانية من مستوى التعاون بينهما، حسبما جاء في معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت اليوم الجمعة في موسكو.

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وجاء في نص المعاهدة المنشور على موقع الكرملين: "من أجل تعزيز الأمن الوطني ومواجهة التهديدات المشتركة، تتبادل أجهزة الاستخبارات والأمن في الطرفين المتعاقدين المعلومات والخبرات وتعزز مستوى تعاونهما".

يشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والأمن الروسية والإيرانية ستتعاملان بعضهما مع بعض في إطار اتفاقيات منفصلة.

وأكدت روسيا وإيران في معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التزامهما تطوير التعاون العسكري التقني إذ تعتبرانه مكونا مهما للحفاظ على الأمن العالمي.

كما اتفق البلدان على التعاون الوثيق في إجراء مناورات عسكرية مشتركة بحيث "يتعاون الطرفان المتعاقدان بشكل وثيق على إجراء مناورات عسكرية مشتركة على أراضي الطرفين المتعاقدين وخارجها بالتوافق فيما بينهما ومع مراعاة قواعد القانون الدولي المعمول بها والمقبولة عمومًا".

 
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