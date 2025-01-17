روسيا وإيران تعززان التعاون الاستخباراتي والأمني

الوكيل الإخباري- ستزيد أجهزة الاستخبارات الروسية والإيرانية من مستوى التعاون بينهما، حسبما جاء في معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت اليوم الجمعة في موسكو.

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