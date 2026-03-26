الخميس 2026-03-26 09:38 م

روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف

الخميس، 26-03-2026 08:45 م
الوكيل الإخباري-  أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري ‌أوشاكوف، اليوم الخميس، عن أن الولايات المتحدة الأميركية أطلعت روسيا على محادثاتها ⁠الأخيرة مع أوكرانيا، في خطوة تدفع باتجاه استئناف المحادثات الثلاثية لوقف الصراع مع كييف.اضافة اعلان


وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي: "جرت المحادثات في فلوريدا يوم السبت الماضي مع الوفد الأوكراني، أجروا مفاوضات، وقدمت لنا الولايات المتحدة إحاطة مفصلة عن ‌النتائج، ⁠ونحن نعرف أين نقف الآن من وقف الصراع مع كييف، روسيا تؤكد مجددًا استعدادها للوصول إلى حل سياسي للصراع مع مراعاة أمنها القومي".
 
 


gnews

