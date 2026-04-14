الثلاثاء 2026-04-14 01:28 م

روسيا والصين ينسقان مواقفهما بشأن الصراع في الشرق الأوسط

الثلاثاء، 14-04-2026 10:46 ص

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين "ينسّق" خلالها البلدان مواقفهما في شأن القضايا الدولية المطروحة راهنا، بحسب بكين.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية صورا للافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى الصين.


وتأتي زيارة لافروف وسط نشاط دبلوماسي مكثف يتمحور على الأزمة في الشرق الأوسط، علما أن الصين وروسيا حليفتان لإيران وخصمان للولايات المتحدة.

 
 


