روسيا وكوريا الشمالية تتفقان على تعاون عسكري دائم

ت
الأحد، 26-04-2026 05:02 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ اليوم اتفاق الجانبين على تعاون عسكري دائم وتوقيع خطة العمل اللازمة لهذه الشراكة.

وقال بيلاوسوف: "اتفقنا مع وزارة الدفاع في كوريا الشمالية على جعل التعاون العسكري الثنائي دائما. مستعدون لتوقيع خطة للتعاون العسكري الروسي الكوري للفترة 2027-2031 خلال هذا العام".

ولفت بيلاوسوف إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وفي تطور مستمر، وأضاف: "العام الحالي يعد بأن يكون غنيا بالاتصالات الثنائية في عدد من المجالات".


ومنح بيلاوسوف أوسمة الشرف الروسية لعدد من الجنود الكوريين ممن نفذوا مهام مشتركة مع نظرائهم أبطال الجيش الروسي خلال تحرير أطراف مقاطعة كورسك الروسية من نازيي كييف، الذين تسللوا بالآلاف إلى القرى والبلدات الحدودية وروّعوا سكانها وعاثوا بممتلكاتها.

 
 


ل

ب

