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رويترز: أوروبا ستؤكد لساعر التزامها بأمن إسرائيل وعودة نازحي غزة

الاتحاد الأوروبي يعاني انقسامات داخلية حادة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة
الاتحاد الأوروبي يعاني انقسامات داخلية حادة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة
الإثنين، 24-02-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت رويترز -عن مسودة وثيقة اطلعت عليها- أن الاتحاد الأوروبي سيؤكد خلال اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل اليوم الاثنين التزام أوروبا بأمن إسرائيل.اضافة اعلان


وأضافت الوثيقة أن مسؤولي الاتحاد سيؤكدون لإسرائيل وجهة النظر الأوروبية بضرورة ضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين من مواطني غزة إلى ديارهم.

وسيرأس وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر الجانب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2022.

وأفادت مصادر أوروبية أن المحادثات ستركز على الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتطورات في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار هذا الشهر استياء دول عربية وحلفاء غربيين عندما اقترح أن "تسيطر الولايات المتحدة على غزة، مما يؤدي إلى تهجير سكانها الفلسطينيين بشكل دائم وإنشاء ريفيرا الشرق الأوسط".

بدوره، قال سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريجيف -لرويترز- إن "مجلس الشراكة الذي سيعقد اليوم يمثل فرصة مهمة لتأكيد وتعزيز الشراكة" بين الطرفين.

وكشفت الحرب الإسرائيلية على غزة عن انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، ففي حين دافع البعض بشدة عن حرب إسرائيل في غزة، استنكر آخرون الحملة العسكرية الإسرائيلية وما ألحقته من خسائر واسعة في صفوف المدنيين.

وبعث زعيما إسبانيا وأيرلندا في فبراير/شباط 2024 برسالة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبرم عام 2000 والذي يوفر الأساس للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

الجزيرة
 
gnews

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