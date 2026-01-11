رويترز: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران

09:14 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إسرائيلية نقلت عنها رويترز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية التدخل الأميركي في إيران. اضافة اعلان





وأوردت رويترز عن مصادرها أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران".





