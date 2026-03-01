الأحد 2026-03-01 02:43 ص

رويترز: إيرانيون يحتفلون في طهران ومدن أخرى بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي

الأحد، 01-03-2026 02:16 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد شهود لرويترز بأن بعض الإيرانيين احتفلوا في شوارع طهران ومدن أخرى بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قُتل بغارات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ولم تُعلّق إيران بعد على تصريح ترامب.


وأفاد شهود داخل إيران بأن الاحتفالات جرت في طهران ومدينة كرج المجاورة ومدينة أصفهان وسط البلاد.

 

كما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالات في أماكن أخرى، مثل شيراز وعبادنان، حيث أطلقت السيارات أبواقها وحملت صورا لمتظاهرين قُتلوا في حملة قمع التظاهرات المناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني.

 
 


