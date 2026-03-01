رويترز: إيرانيون يحتفلون في طهران ومدن أخرى بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي

ولم تُعلّق إيران بعد على تصريح ترامب.
وأفاد شهود داخل إيران بأن الاحتفالات جرت في طهران ومدينة كرج المجاورة ومدينة أصفهان وسط البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
إيران: مقتل أكثر من 100 طفل بهجوم استهدف مدرسة
-
مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط
-
حالة حرجة بين المصابين بانفجارات تل أبيب ليلة الأحد
-
القيادة المركزية الأمريكية: لا خسائر بشرية في الضربات الإيرانية على قواتنا
-
أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"
-
الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام
-
رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر
-
رويترز تحسمها: تم العثور على جثة الخامنئي