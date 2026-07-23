رويترز: إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين

وقالت الخميس، إنّ طهران تسعى لتعزيز قدرة الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأضافت المصادر، وبينهم مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفرادا من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلاميا.
مصدران إيرانيان، قالا إنّ الرحلة الجوية التي سيرتها شركة ماهان إير أقلت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة.
والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء؛ لكن جرى تغيير وجهتها لميناء الحديدة على البحر الأحمر بعد استهداف المطار من الحكومة اليمنية.
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