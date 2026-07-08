الأربعاء 2026-07-08 09:19 ص

رويترز: البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس لبنان لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز

رويترز: البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس لبنان لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز
البيت الأبيض
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجّهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارتها في 21 تموز، وذلك بعد أن وقّعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي.اضافة اعلان


وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت أيام عدة بوساطة أميركية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل ومسلحي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
 
 


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