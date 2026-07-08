رويترز: البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس لبنان لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز

وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت أيام عدة بوساطة أميركية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل ومسلحي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
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