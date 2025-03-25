"رويترز": البيت الأبيض يقيم محادثات السعودية إيجابيا

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز أمس الاثنين نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، بأن الإدارة الأمريكية تقيم إيجابيا المفاوضات مع ممثلي روسيا وأوكرانيا في السعودية وتعتزم الإدلاء ببيان قريبا.



وذكر المصدر أن "المفاوضات التي تجريها مجموعات الخبراء التابعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض تسير بشكل جيد للغاية".



وقال: "نتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج إيجابية في القريب العاجل".

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يوم أمس الاثنين، انتهى في الرياض، لقاء بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، بعد أكثر من 12 ساعة من المشاورات، وخلاله تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني.

وترأس الوفد الروسي في المشاورات رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.



وضم الوفد الأمريكي المدير الأول لشؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي أندرو بيك، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، بالإضافة إلى أعضاء طاقم المبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، ومستشار ترامب لشؤون الأمن القومي مايك والتز.



وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الموضوع الرئيسي للمشاورات يتعلق بقضايا باستئناف مبادرة الحبوب في البحر الأسود، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي مؤخرا.